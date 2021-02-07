2021/02/07 | 19:31 - المصدر: عين العراق

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الأحد 7 فبراير 2021 | 07:26 مساءً

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الأحزاب الكوردستانية تخفق في تشكيل تحالف انتخابي موحد في كركوك

كشف مصدر مسؤول في محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد، اليوم الاحد، ان الاحزاب الكوردستانية في المحافظة أخفقت في اجتماع عقدته بغياب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في التوصل لاتفاق على المشاركة في الانتخابات العراقية المقبلة بقائمة واحدة.



وقال المصدر الاحزاب الكوردستانية في كركوك عقدت اليوم الاحد اجتماعا في مقر الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك اجتماعا لبحث الخروج بقائمة واحدة للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية العراقية المقبلة، لافتا الى ان الاجتماع تم من دون مشاركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي لم توجه له الدعوة للحضور الى الاجتماع.



واشار المصدر الى ان الاجتماع أخفق في التوصل لتشكيل قائمة كوردستانية واحدة تمثل محافظة كركوك في الانتخابات المبكرة لمجلس النواب العراقي في تشرين الاول المقبل، لافتا الى المجتمعين اتفقوا فقط على عقد اجتماع أخير يوم الثلاثاء المقبل في مقر الجماعة الاسلامية الكوردستانية في كركوك لحسم أمر القائمة الموحدة من عدمها.



ويذكر أن الاجتماع تم من دون السماح للصحفيين بحضوره او التصريح لهم عن نتائجه بعد انتهائه

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