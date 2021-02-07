طبيبة تشرح علاقة ألم الأسنان بالنوبة القلبية

2021/02/07 | 19:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

غالبا ما تكون النوبة القلبية مصحوبة بعدد من الأعراض المتعارف عليها، من بينها الألم والدوخة وزيادة التعرق وضيق التنفس والغثيان وحتى السعال.

قالت الطبيبة ألكا باتيل في تصريح لموقع “إكسبريس” إن ألم الأسنان قد يشير إلى حدوث نوبة قلبية وشيكة.

وأشارت باتيل إلى أن “هذا يرجع إلى موقع العصب المبهم الذي يمتد من المخ إلى القلب مرورا بالفك”.

وفي وقت سابق أشار أطباء إلى علامات أخرى قائلين “إذا كنت تعاني من ألم في الرقبة أو الفك لا علاقة له بإصابة معينة، أو ألم في البطن، فقد يخبرك جسمك عن مشاكل القلب”.

وشدد الخبراء على ضرورة الجلوس وتناول 300 ميليغرام من الأسبرين في حالة ظهور هذه العلامات بالإضافة إلى استدعاء سيارة إسعاف.

وحذرت هيئة الصحة الوطنية البريطانية من أنه “في بعض الحالات، قد لا يكون ألم الصدر موجودا على الإطلاق، خاصة عند النساء وكبار السن ومرضى السكري”.

النوبة القلبية هي أحد أعراض مرض الشريان التاجي، حيث تعيق الترسبات الدهنية تدفق الدم داخل الأوعية الدموية.



لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية، يجب تضمين المزيد من الخضار والفواكه في نظامك الغذائي وممارسة الرياضة.



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