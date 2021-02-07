السويق العماني: تعاقدنا مع المدرب العراقي حكيم شاكر جاء عن قناعة تامة

2021/02/07 | 19:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري اكد نادي السويق العماني، اليوم الاحد، أن تعاقد النادي مع العراقي حكيم شاكر، لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي، جاء عن قناعة تامة به.وقال أمين الصندوق بنادي السويق العماني، راشد بن حمد الجهوري، بحسب ما نقلته صحيفة الوطن العمانية، واطلع عليها “المركز الخبري الوطني”: “في البداية نأمل تصحيح المسار الكروي بالنادي […]

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