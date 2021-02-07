محافظ بغداد يبحث مع قائد العمليات آلية تفعيل فوج رفع التجاوزات

2021/02/07 | 19:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث محافظ بغداد محمد جابر العطا، الاحد، مع قائد عمليات بغداد أحمد سليم بهجت، آلية تفعيل فوج رفع التجاوزات في العاصمة. وذكر بيان صادر عن قسم اعلام المحافظة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “محافظ بغداد محمد العطا زار مقر قيادة عمليات بغداد، وبحث خلال اللقاء مع قائد العمليات أحمد سليم بهجت …

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