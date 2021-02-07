2021/02/07 | 19:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري على ظهره تارة، وبين يديه تارة خرى، يناوب ابنته التي يحملها لإيصالها إلى مدرستها، في إحدى قرى قضاء الكحلاء، التابع لمحافظة ميسان، على طريق موحل، ويمر على جذع نخلةٍ ضيق زلق، قد ينهي مغامرتهما بالانزلاق إلى النهير.“البطل” كما وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لم يذكروا اسمه، لكن صوره لقيت انتشارا واسعا، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص على ظهره..



ميساني ينقل طفلته إلى المدرسة عبر طرق وعرة (صور) المركز الخبري الوطني.

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