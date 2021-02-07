مصرع مدرس في شقلاوة

2021/02/07 | 19:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي مدرس باحدى مدارس مدينة شقلاوة التابعة لمحافظة اربيل يوم الاحد، مصرع بسبب ماس كهربائي وذلك باول ايام استئناف الدوام الرسمي في مدارس اقليم كوردستان.

وتوفي المدرس ابراهيم صباح " 36 " عاما"، وهو اب لطفلين، اثناء تحية العلم ايذانا ببدء الدراسة في الاقليم.

وكانت المدارس في اقليم كوردستان قد فتحت من جديد ابوابها اليوم، وعاد طلاب المراحل غير المنتهية الى مقاعدهم الدراسية، عقب قرار اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا اعتبار فترة 16 يوما كفترة تجريبية لتقييم الاوضاع الصحية.

يذكر ان ابواب المدراس اغلقت في اقليم كوردستان في يوم 26/2/2020، بسبب ظهور فايروس كورونا.

PUKmedia خاص

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