اوقاف الاقليم تستأنف ارسال المعتمرين الى الديار المقدسة

2021/02/07 | 19:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في اقليم كوردستان، اليوم الأحد، بيانا حول استئناف رحلات العمرة لمواطني الاقليم الى الديار المقدسة في السعودية.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها ارسلت كتابا الى وزارة الصحة في اقليم كوردستان حول كيفية استئناف رحلات العمرة لمواطني اقليم كوردستان، لافتة الى ان وزارة الصحة ردت عليها وفقا لعدد من الاجراءات والتعليمات الخاصة بجائحة كورونا.

واضاف البيان، ان مديرية الحج والعمرة ستستأنف رحلات العمرة وفقا للتعليمات الجديدة بعد توقف دام عاما واحدا.

PUKmedia ترجمة

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