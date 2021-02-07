سياسي: ما تقوم به وفود اربيل ببغداد عملية التفاف على الاتفاقات السابقة 

2021/02/07 | 19:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

اكد المحلل السياسي، عباس العرداوي، الاحد، ان” وفد كردستان يحاول كسب الوقت من خلال المماطلة في اعلان موافقته على شروط بغداد”.

وقال العرداوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” الوفود التي ترسلها أربيل الى بغداد مهمتها الالتفاف على الاتفاقات السابقة وعدم القبول باي شروط قد تشترطها حكومة بغداد”، مبينا، ان” كردستان تريد ان تأخذ كل شيء مقابل لا شيء تعطيه الى الحكومة المركزية وخزينة الدولة”.

وأضاف، ان “سبب التأخير في اعلان الاتفاق على كميات النفط المصدرة وايرادات المنافذ تعاقب الوفود الكردية على بغداد وطرحهم حلولا وخططا تختلف عن التي طرحها الوفد السابق”.

مشيرا الى انه” كان بالإمكان ان تعلن كردستان قبلوها بشروط بغداد لو كانت تحرص كما في اعلامها على مصلحة المواطن الكردي الذي يعاني الامريين”.

وحذر العرداوي الحكومة من محاولة كردستان استنزاف بغداد واخذ ثمراتها دون ان تؤدي أي التزام من التزاماتها تجاه البلاد”.انتهى / 25ر

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