سعد ناطق يناشد ادارة الشرطة بتسهيل انتقاله الى الاهلي السعودي

2021/02/07 | 19:49 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناشد مدافع منتخبنا الوطني ونادي الشرطة سعد ناطق ادارة القيثارة بمنحه كتاب الاستغناء وتسهيل انتقاله الى نادي الاهلي السعودي.

وكتب ناطق عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي : “كل الحب والتقدير لادارة الشرطة وجماهير النادي ، لكن طلبي ورجائي بمنحي الاستغناء من اجل انتقالي لفريق الاهلي السعودي.

قدمت كل ما لدي من جهود ومستوى للنادي ، ولم ادخر جهداً في سبيل تحقيق النتائج المميزة للفريق في الدوري او المشاركات الخارجية ، لكن هذا مستقبلي الكروي وكلي امل ورجاء ان ادارة الشرطة لن تقف عائقا امام طموحي بخوض تجربة احترافية في افضل دوري باسيا.

منذ عدة ايام وانا امر بوضع نفسي صعب ، وهذا بالتاكيد سيؤثر على ادائي ، اطلب منحي الاستغناء ولن انسى هذا الموقف لادارة الشرطة وجمهوره.

لم تتبقى سوى ساعات على اغلاق فترة الانتقالات بالدوري السعودي ، وادارة الاهلي مازالت تنتظر الرد النهائي لحسم التعاقد معي.

كل رجاء بان تمنحي ادارة الشرطة موافقتها والسماح لي بالانتقال ، ولن انسى هذا الموقف ابد ، اتمنى ان تساعدوني في حسم ذلك وتواجدي في الدوري السعودي سيعود بالنفع على مستواي الفني وعلى ادارة الشرطة ماديا ايضاً”

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