2021/02/07 | 19:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يحاول البعض العيش حياة صحية، فيما لا يعي الآخرون بأن معظم ما يأكلونه ويشربونه يسبب ضررًا كبيرًا على صحتهم العامة.وهناك بعض المشروبات التي تلحق الضرر بالصحة، كما يمكن أن يسهم العديد منها والتي يتم تناولها يوميًا في الإصابة بأمراض خطيرة، بدءًا من زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 إلى زيادة احتمالية الإصابة بكسور في العظام.وفيما يلي المشروبات الشائعة التي يمكن أن تسبب ضررًا للجسم: مشروبات الطاقة بالرغم من أن هذه المشروبات تسبب انتعاشًا كبيرًا، وتمنح طاقة مذهلة عند الشعر بالخمول، إلا أن محتواها العالي من الكافيين قد يسبب ضررًا سيئًا على المدى الطويل.ويؤثر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من بينها عصير الفواكه..



5 مشروبات تدمر جسمك عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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