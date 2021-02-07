2021/02/07 | 19:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ فجرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مفاجأة من العيار الثقيل، وكشفت في تقرير لها أن أبوظبي دشنت شبكة تجسس إلكترونية من محللين تابعين لوكالة الأمن القومي الأمريكي عبر خداعهم.ونقلت الصحيفة عن عضو سابق بشبكة التجسس أنه جرى تضليلهم بعروض مالية مضاعفة تحت غطاء العمل لحكومة حليفة لواشنطن، وأكد أن أبوظبي أدارت أنشطة تجسس إلكترونية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بن زايد أمر باختراق هاتف الشيخة موزا.. نيويورك تايمز تكشف عن شبكة تجسس إماراتية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بن زايد أمر باختراق هاتف الشيخة موزا.. نيويورك تايمز تكشف عن شبكة تجسس إماراتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).