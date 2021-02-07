2021/02/07 | 20:04 - المصدر: عين العراق

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الأحد 7 فبراير 2021 | 07:59 مساءً | عدد القراءات : 7

الأردن يطلب 10 الاف طن من الشعير العلفي العراقي

طالب الاردن بـ10 الاف طن من الشعير العلفي العراقي.

وذكرت وزارة الزراعة في بيان ان "وزير الزراعة السفير الأردني نصير الزعبي ويعلن عن طلب الاردن استيراد 100000 طن من الشعير العلفي المحلي

وبينت ان "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين فيما يخص المجالات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، فيما يتعلق بالأدوية واللقاحات البيطرية ومستلزمات المكافحة الزراعية وضرورة تسجيلها واعتمادها وحسب الضوابط والتعليمات النافذة، فضلا عن دراسة فتح منافذ تبادل تجاري فيما يخص طلب المملكة الأردنية لشراء الشعير العلفي المحلي وبواقع ( 100000).



طن".

واشار الى ان "السفير عرض بتزويد العراق باسمدة الداب لدعم الفلاحين والمزارعين، حيث بين الوزير أن ذلك يستوجب عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاستحصال الموافقات الأصولية"، لافتا الى ان " وزارة الزراعة تمكنت من الارتقاء بالواقع الزراعي، رغم جائحة كورونا والأزمة المالية العالمية، مشددا على أهمية الصناعات التحويلية خاصة معامل المعجون بغية العمل على تضمين والتموينية للمنتجات المحلية وذلك لأن القطاع الزراعي يحتل مكانة مهمة في مجال رفد الاقتصاد وتنميته".





فيما أشاد السفير الأردني بالعمل الدؤوب للوزارة وما حققته من ارتفاع بالانتاج فضلا عن الانفتاح على مختلف الدول الشقيقة والصديقة لتعضيد دور الإنتاج الزراعي، أملا بزيادة مستوى التعاون ليشمل مجال الزراعة النسيجية بفسائل النخيل وذلك لمايتمتع به العراق من ثروة زراعية سيما في مجال قطاع النخيل وإنتاج التمور والثروة الحيوانية.

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