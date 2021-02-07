2021/02/07 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد مما لاشك فيه؛ اننا عندما تكون علاقاتنا واواصرنا الاجتماعية مع بعضنا البعض ضعيفة، ستكون مآسينا ومعاناتنا بدورها كثيرة ومؤلمة.



والعكس صحيحا أيضا، أي عندما تكون علاقاتنا واواصرنا الاجتماعية قوية ومنظمة، يؤدي ذلك الى التقليل من معاناتنا، وإمكانية السيطرة على حل قسم اعظم من آلامنا الشخصية والاجتماعية.



يمكن تشبيه ذلك بمهاجمة مجموعة من الذئاب قرية معينة، عندما يكون أهل القرية مشتتين عند مواجهتهم هذه الذئ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بناء شبكات تغير حياتنا ! - عادل احمد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بناء شبكات تغير حياتنا ! - عادل احمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).