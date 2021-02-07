رسمياً.. الشرطة يرفض الاستغناء عن لاعبه لصالح الاهلي السعودي

2021/02/07 | 20:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]رفض نادي الشرطة الرياضي، الاستغناء عن لاعبه سعد ناطق لصالح نادي الاهلي السعودي.

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