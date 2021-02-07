كتلة الاتحاد الوطني تبحث عددا من المسائل مع الكاظمي

2021/02/07 | 20:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب برئاسة آلا طالباني، اليوم الأحد 2021/2/7، اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي.

وقال المتحدث باسم الكتلة الدكتور بختيار شاويس في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، انه خلال الاجتماع، جددت كتلة الاتحاد الوطني، التأكيد على حل المشاكل العالقة بين حكومتي الاقليم وبغداد على اساس الدستور، وخصوصا مشكلة حصة اقليم كوردستان ورواتب الموظفين.

واضاف: ان محور آخر من الاجتماع، خُصص لتسليط الضوء على مشاكل كركوك وخانقين والمناطق المستقطعة من الاقليم، وايجاد الحلول الدستورية والقانونية لتلك المشاكل.

وتابع، انه وخلال هذا الجزء من الاجتماع، أشار نواب كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب عن تلك المناطق الى المشاكل والحلول الآنية والواقعية بشكل يتلائم مع الوضع الحساس والخاص لتلك المناطق.

PUkmedia ترجمة

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