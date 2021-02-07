المالية النيابية: موازنة الحكومة خالية من الواقعية

2021/02/07 | 20:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت اللجنة المالية، الاحد، ان كمية التعديلات التي جرت على الموازنة حولت مضمونها إلى أخرى، فيما عدتها موازنة موجهة بالضد من المواطن.

وأضاف عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في بيان تابعه NRT عربية، أن "الموازنة التي ارسلتها الحكومة خالية من اي واقعية واضرارها بالاجماع متوجهة نحو المواطن "، لافتا الى ان "كثرة التعديلات عليها حولتها الى موازنه ثانية".

وأوضح كوجر أنه "تم تعديل 41 فقرة في الموازنة ما يعادل اكثر من 85 بالمئة منها"؟

وتابع، أن "اللجنة اجرت 165 استضافة لمسؤولين حكوميين مابين وزراء ومحافظين ورؤساء هيئات وغيرهم، وكذلك خبراء لاكمال التعديلات والنقاشات على الموازنة خلال 42 اجتماع للجنة واربع جلسات للبرلمان لتخرج بالشكل الحالي".

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