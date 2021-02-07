2021/02/07 | 20:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية: الموازنة تضمنت تحويل حملة البكالوريوس والشهادات العليا الى الملاك المدني في الوزارات الامنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/07 | 20:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: الموازنة تضمنت تحويل حملة البكالوريوس والشهادات العليا الى الملاك المدني في الوزارات الامنية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: الموازنة تضمنت تحويل حملة البكالوريوس والشهادات العليا الى الملاك المدني في الوزارات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).