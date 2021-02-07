2021/02/07 | 20:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري أصدر وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عمان، سعود بن حمـود الحبسي، اليوم الأحد، قرارا وزاريا برقم 15/‏ 2021، يقضي بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.ونقلت صحيفة الوطن العمانية، نص القرار الذي اطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، وجاء فيه: “يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينها العراق..



سلطنة عمان تحظر استيراد الطيور الحية من 8 دول المركز الخبري الوطني.

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