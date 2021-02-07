الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة المحاصيل المهربة في الأسواق وإحالة المهربين للقضاء

2021/02/07 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء يترأس أجتماعاً موسعاً لحماية المنتج المحلي ويوجه بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة المواد المهربة

ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي اجتماعا موسعا ضم كل من وزيري الزراعة والنفط ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وعدد من ممثلي المزارعين والفلاحين لمحصول الطماطم في البصرة. وتدارس الاجتماع المشاكل والمعوقات التي تواجه الفلاحين والمزارعين وضرورة تذليلها والحد من تداعياتها ومنها مشكلة التهريب للمنتجات الزراعية وخاصة التي فيها تحقيق امن غذائي و اكتفاء ذاتي ، كما ركز الاجتماع على مشكلة تسويق الطماطم المحلية والتي يوجد منها تحقيق امن غذائي و أكتفاء ذاتي ولكن دخول الطماطم المهربة اثرسلبا على الفلاحين والمزارعين نتيجة اغراق الاسواق المحلية بالطماطم المهربة، وبعد نقاش معمق في هذا الشأن وجه الكاظمي بتشكيل فريق عمل مشترك برئاسة ممثل من جهاز الامن الوطني وممثل لكل من مديرية مكافحة الجريمة الأقتصادية و الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية فضلا عن ممثل من مديرية الزراعة في كل محافظة، لغرض النزول الى الاسواق والموالات ومتابعة علاوي الخضار ومراكز التسوق داخل المحافظات والاقضية والنواحي، لاجل المتابعة والتفتيش عن المواد والمنتجات الزراعية المهربة، وخاصة من محصول الطماطم والبطاطا والدواجن وإحالة المهربين للقضاء وإتلاف جميع الكميات التي يتم السيطرة عليها دعما للمنتج المحلي خاصة محصول الطماطم في محافظة البصرة ، كما نوه الكاظمي الى أن هناك قرارات مهمة ستصدر عن الاجتماع القادم لمجلس الوزراء من اجل دعم الفلاحين والمزارعين وتخفيف الاعباء و المشاكل التي تواجه عملهم فضلا عن تقديم الدعم لاجل زيادة انتاج المحاصيل الموفرة محليا وعدم دخول المواد المهربة من المنافذ والمعابر الحدودية الغير مسيطر عليها واكد الكاظمي على ضرورة القضاء على كل مداخل ومخارج التهريب لاجل تشجيع المنتج الوطني فضلا عن انشاء الصناعات التحويلية بغية استيعاب المنتج المحلي الفائض عن حاحة الاستهلاك اليومي مما يفضي الى زيادة المساحات المزروعة والوصول الى الاكتفاء الذاتي في كل المحاصيل الزراعية والذي يؤدي الى جعل القطاع الزراعي رقم مهم في الدخل القومي للبلاد كما اشار الكاظمي الى ضرورة الاعتماد على الروزنامة الزراعية كونها الحاكمة في مجال وفرة المنتجات الزراعية او من شحتها ، فضلا عن تحديد الاحتياج اليومي لاستهلاك المواطنين.

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