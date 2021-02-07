بسبب خلافات بين المركز والإقليم.. نائب: أهالي 6 قرى تركوا منازلهم وأطفالهم بلا مدارس

2021/02/07 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداكد النائب عن محافظة نينوى عبدالرحيم الشمري، نزوح أهالي 6 قرى من المحافظة بسبب خلافات بين بغداد واربيل .وقال الشمري في حوار متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "أهالي قرى المحمودية، والجدرية، وصفية، وقرى شيخان، وقرى اخرى تابعة لناحية ربيعة بمحافظة نينوى تركوا بيتوهم بعد تحولهم الى خط صد لقوات البيشمركة".واضاف ان "المزاج السياسي، والخلافات الحاصلة بين بغداد و اربيل على المناطق المتنازع عليها، ادي الى نزوح اهالي تلك القرى"، مشيرا الى "انهم مشردون حالياً وبلا مأوى وقد ترك ابنائهم المدارس بسبب تشريدهم من مناطق سكناهم".

ويطالب الكرد بتعهدات الحكومة الاتحادية لتسوية الأوضاع وتصحيحها في المناطق المتنازع عليها، بينما تحاول بغداد الابقاء على الوضع في تلك المناطق دون احداث اي تغيير ديموغرافي قد يتسبب بنزاعات جديدة بين الاطراف المختلفة، ليقع سكان المناطق تلك ضحايا لعمليات نزوح وتشريد بطرق غير مباشرة.

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