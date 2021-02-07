2021/02/07 | 20:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، أن إدارته لن تلغي العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على إيران، قبل أن توقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم.وقال بايدن، في مقابلة نقلتها قناة “CBS” الأمريكية، اليوم الأحد، إن “إيران عليها أن توقف قبل كل شيء عمليات تخصيب اليورانيوم”.واتبعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، الجمهوري ترامب، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يضع شرطاً أمام رفع العقوبات عن إيران) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يضع شرطاً أمام رفع العقوبات عن إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).