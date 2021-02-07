السفير التركي لدى بغداد يكشف عن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق

2021/02/07 | 20:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، الاحد، عن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق، مؤكداً أن العراق أحد الدول الخمس التي استوردت منها تركيا خلال عام 2020.وذكر يلدز في تدوينة، تابعها “النور نيوز” أن “الدول الخمس الأولى التي قامت تركيا بالاستيراد منها سنة ٢٠٢٠: (الصين، المانيا، روسيا الاتحادية، الولايات المتحدة …

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