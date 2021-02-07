المجمع الفقهي يصدر فتوى بشأن قروض الإسكان

2021/02/07 | 20:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر المجمع الفقهي العراقي، الاحد، فتوى بشأن قرض الإسكان المتضمن (5%) تحميلات إدارية مقطوعة. وقال المجمع الفقهي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تجوز العمولة الإدارية على القرض إذا كانت حقيقية، ونسبة (%5) المقطوعة نراها تقترب من ذلك بحسب رأي بعض أهل الخبرة، والنسبة يراعى فيها تغير الزمان والمكان والعرف …

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