متظاهرون يقطعون طريقا بالحلة بالاطارات المشتعلة احتجاجا على سوء الخدمات

2021/02/07 | 20:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/اقدم متظاهرون غاضبون على قطع الطريق قرب مجسر الثورة بوسط الحلة وإشعال النيران في إطارات السيارات احتجاجا على سوء الخدمات .وقال المتظاهر علي غلاب" أن العشرات من المتظاهرين الغاضبين قطعوا الطريق المؤدي إلى مجسر الثورة بوسط الحلة مساء اليوم الأحد احتجاجا على سوء الخدمات وخاصة بعد سقوط الأمطار خلال اليومين الماضيين مما أدى إلى غرق العديد من المناطق السكنية في مدينة الحلة.واضاف أن الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة في بابل اسهم بنسبة كبيرة في تراجع الواقع الخدمي مهددا بتفعيل التظاهرات في حال لم يتم الإستجابة لمطالبهم بإنقاذ الحلة من واقعها الخدمي السيء"./انتهى

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