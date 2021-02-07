التبادل التجاري بين تركيا والعراق يتجاوز العشرين مليار دولار

2021/02/07 | 20:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلن السفير التركي في العراق فاتح يلدز، أن التبادل التجاري لبلاده مع العراق تجاوز العشرين مليار دولار، خلال العام الماضي 2020.وقال يلدز في سلسلة تغريدات بموقعه في تويتر، اليوم الأحد أن "الدول الخمس الاولى التي قامت تركيا بالاستيراد منها سنة 2020 هي الصين والمانيا وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية والعراق".وأضاف أن "الدول الخمس الاولى التي قامت تركيا بالتصدير لها سنة 2020 هي المانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاميركية والعراق وايطاليا".واشار يلدز إلى أن "حجم التبادل التجاري سنة 2020 بين تركيا والعراق بلغ 20 مليارا و666 مليون دولار، وبهذا تخطى مجموع حجم التبادل التجاري حاجز الـ20 مليار دولار (تصدير + استيراد)".يشار إلى أن العراقيين تصدروا المركز الأول بين الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا، حيث بلغت مشترياتهم في قطاع العقارات، 33 ألفاً و544 عقاراً، تلاهم الإيرانيون في المركز الثاني، بواقع 18 ألفاً و464 عقاراً، وفقاً للأناضول./انتهى9

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