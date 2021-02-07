تجربتي في العمل النقابي بالأندلس - عذري مازغ

2021/02/07 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ لم أكتب ولو نصا واحدا على تجربتي في العمل النقابي بإسبانيا او تحديدا بالأندلس، نعم كتبت بعض التقارير حول عاملات جني "الفريزا" (ثمار التوت) بإقليم ويلبا القادمات من دول تصدير الهجرة، كتبت الكثير من البيانات والمراسلات حول اوضاع خاصة مرهونة بزمن حدوثها ومكانها، لكن كتابة التقارير والبيانات لا تعكس إلا وجها ضئيلا من تجربتي، وأصلا هي كتابات ليست ذاتية بل تمثل الإتجاه العام المصادق عليه في التجمعات الن ......





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