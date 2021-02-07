2021/02/07 | 20:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري ذكر تقرير روسي، اليوم الأحد، ان الجيش الأمريكي أدخل قافلة جديدة من التعزيزات العسكرية واللوجستية من الأراضي العراقية، منها يخص العمل العسكري وأخرى خاصة بتعزيز قدرته على سرقة النفط السوري، مع نقل جنود و معدات إلى قواعده غير الشرعية، على حد وصف التقرير، في الشرق السوري عبر الجو.وبين التقرير الذي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبر خط البترول..



الجيش الأمريكي ينقل جنوداً وأسلحة من العراق إلى سوريا المركز الخبري الوطني.

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