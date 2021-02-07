شرطة بابل تنفي وجود محاولة اغتيال ناشط جنوبي المحافظة

2021/02/07 | 20:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت قيادة شرطة بابل، الاحد، ما تداولته وسائل إعلام عن محاولة اغتيال الناشط المدني أحمد الحلو في مدينة القاسم جنوب بابل.

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وقالت القيادة في بيان، تلقى "ناس"، نسخة منه، (7 شباط 2021)، "ننفي صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن خبر محاولة إغتيال الناشط المدني أحمد الحلو في مدينة القاسم جنوب بابل"، مؤكدة "لا صحة للخبر المتداول".

ودعت الى "توخي الدقة في نقل المعلومة وإعتماد مصادرها الرسمية".

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