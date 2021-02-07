2021/02/07 | 20:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل نفت قيادة شرطة بابل، الاحد، ما تداولته وسائل إعلام عن محاولة اغتيال الناشط المدني أحمد الحلو في مدينة القاسم جنوب بابل. وقالت القيادة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “ننفي صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن خبر محاولة إغتيال الناشط المدني أحمد الحلو في مدينة القاسم جنوب بابل”، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بابل توضح بشأن وجود محاولة اغتيال ناشط جنوبي المحافظة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بابل توضح بشأن وجود محاولة اغتيال ناشط جنوبي المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).