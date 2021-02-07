200 مفقود وثلاثة قتلى بعدما تسبب انهيار جليدي بفيضان نهر في الهند

2021/02/07 | 20:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقد 200 شخص على الأقل، الأحد، في شمال الهند بعدما تسبب انهيار جليدي في الهيمالايا بفيضان نهر غمر محطتي توليد كهرباء وجرف جسورا وطرقا.

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