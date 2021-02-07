شرطة بابل تنفي محاولة إغتيال الناشط المدني أحمد الحلو

2021/02/07 | 20:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ نفت قيادة شرطة بابل ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن محاولة إغتيال الناشط المدني أحمد الحلو في مدينة القاسم جنوب بابل .واكدت قيادة شرطة محافظة بابل في بيان أنه لاصحة للخبر المتداول داعية الجميع الى توخي الدقة في نقل المعلومة وإعتماد مصادرها الرسمية ./انتهى9

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