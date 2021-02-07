فيديو يحبس الأنفاس.. نجدة بغداد تنقذ فتاة حاولت الانتحار

2021/02/07 | 20:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحبس الأنفاس قالو ا انه يعود لعملية ناجحة قامت بها نجدة بغداد لإنقاذ فتاة في منطقة "البياع" حاولت...

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