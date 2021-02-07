2021/02/07 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملاكات البلدية تواصل تصريف مياه الأمطار في بغداد والمحافظات متنبىء : العراق يتأثر بموجة جديدة الأسبوع المقبل بغداد – فائز جواد توقع المتنبىء الجوي صادق عطية ، تأثر طقس البلاد بموجة امطار جديدة خلال الاسبوع المقبل .وكتب عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (امطار الجمعة والسبت الماضيين تركزت في مناطق الفرات الاوسط وكانت […]

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