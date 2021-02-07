2021/02/07 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 1134 إصابة مؤكّدة بكورونا والإقليم يستأنف دوام المدارس بغداد – ياسين ياس النجف – سعدون الجابري سجلت وزارة الصحة والبيئة 1134 اصابة مؤكدة بفايروس كورونا وشفاء 1026 حالة من الجائحة وبواقع تسع وفيات جديدة.واشار الموقف الوبائي اليوم ، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (عدد الفحوصات المختبرية التي اجرتها ملاكات الوزارة ليوم امس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 1134 إصابة مؤكّدة بكورونا والإقليم يستأنف دوام المدارس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 1134 إصابة مؤكّدة بكورونا والإقليم يستأنف دوام المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).