2021/02/07 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق قروض لشراء وحدات سكنية تصل إلى 120 مليون دينار الرافدين والرشيد يباشران بصرف السلف بغداد – الزمان اطلق المصرف العقاري قروضا للمواطنين بقيمة مئة مليون دينار، لشراء وحدات سكنية واستثمارية ، وبمدة تسديد 20 عاما .وذكر المصرف في بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (المصرف العقاري باشر بأطلاق قرض مبادرة البنك المركزي العراقي لشراء […]

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