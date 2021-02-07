2021/02/07 | 21:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري لا يزال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، يطمح لتحقيق إنجازات جديدة عقب حصد جائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى تحقيق 5 ألقاب مع البافاري في العام الماضي.ورافق المهاجم البولندي، بعثة الفريق البافاري إلى الدوحة من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يستهل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البايرن على أعتاب أعظم الإنجازات التاريخية بالعالم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البايرن على أعتاب أعظم الإنجازات التاريخية بالعالم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البايرن على أعتاب أعظم الإنجازات التاريخية بالعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).