التخطيط تعلن عن نظام جديد مشروط لدفع الرواتب

2021/02/07 | 21:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، اليوم الأحد، عن نظام جديد مشروط لدفع الرواتب، وفيما اشار إلى أن النظام الجديد سيجري اختباره في وزارة التربية كمرحلة أولى، حدد موعد انطلاقه.وقال عبد الزهرة الهنداوي، في مقابلة متلفزة، تابعها “النور نيوز”، إن “المشروع هو انشاء بنك المعلومات الوظيفي (الرقم الوظيفي) وبدأنا …

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