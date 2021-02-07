وزير الزراعة يوافق على تصدير شحنة بطاطا إلى السعودية والكويت

2021/02/07 | 21:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة الزراعة، الاحد، الموافقة على تصدير 5000 طن من محصول البطاطا للملكة العربية السعودية و500 طن للكويت. وأكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تصدير 5000 طن من محصول البطاطا، الى المملكة العربية السعودية، عبر منفذ عرعر الحدودي، و500 طن اخرى، الى دولة الكويت، عبر …

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