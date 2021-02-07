2021/02/07 | 21:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، بان بحيرة حمرين لم تشهد اي زيادة في خزينها رغم الامطار الغزيرة.

وقال مدير ناحية السعدية(60كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الامطار التي هطلت في حوض حمرين(75كم شمال شرق بعقوبة) لم تكن غزيرة جدا لتؤدي لحدوث سيول مائية جارفة تندفع صوب بحيرة حمرين التي تمثل خزين ديالى الاستراتيجي لافتا الى ان غزارة الامطار كانت في مناطق بعيدة عن الحوض”.

واضاف، ان “اي زيادة في خزين بحيرة حمرين بسبب الامطار الاخيرة لم يتحقق مؤكدا بان البحيرة فقدت اكثر من نصف خزينها حتى الان بسبب سد حاجة الجزء الاكبر من ديالى من مياه الشرب وسقي المزروعات مؤكدا بانه اذا لم تتحقق اي زيادة في مناسيب البحيرة سيكون الوضع صعب ومعقد في الموسم المقبل”.

وتعد بحيرة حمرين الخزين الاستراتيجي للمياه في ديالى وتستوعب اكثر من مليارين و400 م3 من المياه”.انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خزين ديالى الاستراتيجي يفقد نصف طاقته من المياه رغم الامطار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خزين ديالى الاستراتيجي يفقد نصف طاقته من المياه رغم الامطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).