وزير النفط يرد: أسعار البنزين ’ثابتة’ عقب رفع سعر بيع الخام إلى المصافي

2021/02/07 | 21:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، الاحد، أن ارتفاع سعر الخام الواصل للمصافي، لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات التي تُسوق إلى المواطنين.

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وقال وزير النفط في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 شباط 2021)، أن "رفع اسعار النفط الخام المجهز للمصافي المحلية، جاء بناءً على مقترحات اللجنة المالية النيابية، الذي يهدف إلى تعظيم الموارد المالية، بسبب التحديات التي تواجه السوق النفطية منذ انتشار فيروس كورونا والتي تسببت في تراجع أسعار النفط".

وأشار عبد الجبار إلى أن "وزارة النفط، قامت بدراسة ومراجعة المقترح، تفصيلياً وبدقة متناهية، بحثاً عن الحلول الناجعة، التي تضمن استقراراً وثباتاً لإسعار المحروقات التي يتم تسويقها للمواطنين، مع الأخذ بنظر الاعتبار رعاية مصالح العاملين في القطاع النفطي".

ولفت الى أن "سياسة الوزارة وخططها تهدف الى تحسين الإنتاج النفطي، والارتقاء بعمل الشركات الوطنية، مع مراجعة لإداء الشركات الأجنبية، وبما يسهم الى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الظروف والتحديات الصعبة، من دون المساس باسعار المنتجات النفطية"، مشددا على "العمل الحثيث لتعظيم الموارد المالية للدولة، بشرط عدم المساس او التأثير على الاستقرار المالي النسبي للفرد العراقي".

وتطرق تقرير صحفي، مؤخراً، إلى التعديلات الأخيرة، التي أجرتها اللجنة المالية، على موازنة عام 2021، وفي الوقت الذي أشار فيه إلى ارتفاع الأسعار على خلفية تلك التعديلات، أكد أن البرلمان استغل غياب المحكمة الاتحادية وتجاوز صلاحياته.

وقال التقرير، الذي نشره موقع "اندبندنت عربية"، وتابعه "ناس" (5 شباط 2021): إن "قرارات اللجنة أثارت حفيظة بعض الكتل السياسية التي اتهمت اللجنة المالية بالعمل لصالح جهات فاسدة من خلال استقطاع ضريبة دخل من الموظفين وتحويلها إلى مقاولين وأصحاب شركات لإكمال مشاريعهم".

وتالياً نص التقرير:

يبدو أن مجلس النواب العراقي سيُقر موازنة 2021 خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن استطاعت اللجنة المالية تغيير شكلها وبنودها على نحو يختلف جذرياً عما أرسلته الحكومة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2020، لتكون ذات طبيعة اقتصادية تقشفية وأكثر انفتاحاً على شرائح لا تعمل في القطاع العام.

فبعد عشرات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي مع خبراء ووزراء ومديرين عامين ومحافظين وممثلي البنك الدولي وصندوق النقد والجهات المانحة، قررت اللجنة إيقاف التعيينات في القطاع الحكومي وجعلها محصورة بالدوائر الخدمية، لتنهي ملفاً كان يستخدم قبل كل انتخابات برلمانية أو محلية لجذب الناخبين.

أثار هذا القرار حفيظة بعض الكتل السياسية التي اتهمت اللجنة المالية بالعمل لصالح جهات فاسدة من خلال استقطاع ضريبة دخل من الموظفين وتحويلها إلى مقاولين وأصحاب شركات لإكمال مشاريعهم.

وكان هذا الأمر واضحاً في ردود ممثلي ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وبعض نواب قائمة الفتح، التي يتزعمها هادي العامري، إلى درجة أن نائباً، هو عدي عواد، هدد بإحراق نفسه إذا مررت الموازنة وفق التعديلات الأخيرة.

تخفيض العجز إلى 18 مليار دولار

وعلى الرغم من هذه المواقف، إلا أن اللجنة المالية توصّلت إلى خفض عجز الموازنة إلى 18 مليار دولار بعد أن كان 50 ملياراً، واعتمدت سعراً جديداً للنفط (45 دولاراً)، وأوقفت مخصصات مختلفة للدوائر الحكومية، وفق عضو اللجنة أحمد الصفار.

ويضيف الصفار أن "اللجنة أجرت كثيراً من التعديلات على الموازنة، بما في ذلك رفع الإيرادات من 93 إلى 101 تريليون دينار (64 إلى 69 مليار دولار) وخفض النفقات من 164 إلى 127 تريليون دينار (113 إلى 87 مليار دولار)"، فضلاً عن خفض سندات الخزينة من 40 تريليون دينار (27.5 مليار دولار) إلى أقل من 2 تريليون دينار (1.3 مليار دولار).

ويوضح الصفار أنه "بإمكان العراق الاستغناء عن إصدار السندات بعد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتأمينها وفرة مالية من خلال الفرق بين السعرين العالمي والمقترح في الموازنة، إذا بقيت الأسعار على وضعها الحالي"، مرجحاً إقرار الموازنة في اليومين المقبلين.

وشملت التعديلات تخفيض موازنة الرئاسات الثلاث إلى 20 في المئة وإيقاف صرف المبالغ المخصصة للمؤتمرات والنثرية والضيافة في جميع الوزارات، وإلزام مجلس الوزراء بإعادة التقييم والتفاوض مع شركات جولات التراخيص النفطية ووقود وزارة الكهرباء.

وعن الخلاف بشأن نسبة إقليم كردستان في الموازنة، يبيّن الصفار أن "هذه الفقرة لم تحسم إلى الآن والمفاوضات حولها لا تزال مستمرة".

تعديلات غير قانونية

ويرى خبراء اقتصاديون أن ما قامت به اللجنة المالية غير قانوني ويعد تجاوزاً لصلاحيات الحكومة، التي نص عليها في الدستور وستكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العراقي.

ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي إن اللجنة المالية خرقت الدستور والقانون وأجرت تعديلات كبيرة على مشروع الموازنة المرسل من الحكومة.

ويضيف "من صلاحيات اللجنة المالية إجراء مناقلات وتخفيض النفقات العامة، لكن ليس لها الحق بالتدخل في تفاصيل الموازنة التي هي من صلاحيات الحكومة"، مشيراً إلى اتخاذ اللجنة "قرارات قد تكون لها تداعيات سلبية، مثل رفع سعر برميل النفط الخام للمصافي المحلية من 3.5 إلى 17.5 دولار، الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات، لا سيما وقود السيارات، بالتالي ازدياد تكاليف النقل والسلع والخدمات".

ويرى المرسومي أن اللجنة المالية في تعديها على صلاحيات الحكومة تستغل غياب المحكمة الاتحادية التي تنظر في الطعون، مشدداً على ضرورة اعتماد مكتب تنسيق مشترك بين البرلمان ومجلس الوزراء، لتؤخذ هواجس الأول في الاعتبار عند العمل على موازنة البلاد.

وقلل متخصصون من التداعيات السلبية التي يمكن أن تتسبب بها التعديلات على قانون الموازنة العامة لأسباب متعددة.

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