أنانيّ تجاه نفسك - اسمها محمد15- - لمى محمد

2021/02/07 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد العنصريّة هي الإقرار الضمني بأن هذا الشخص أفضل مني، فعليّ أن أحاربه قبل أن يكبر فيهدد وجودي.الأنانية جزء لا يتجزأ من تعريف العنصرية و كيانها، أن تكون أنانيّاً لا يعني أن تفكر بمصلحتك..



بل ألّا تفكر في مصلحة غيرك، وفوق هذا ألّا تفكر في مصلحة “كلّكَ”…أجل قد تكون أنانياً تجاه نفسك، أجل لا تحب نفسك يا صديقي..



النفس تبسيطاً فيها: الأنا، الأنا الأعلى و الهو:الأنا: تظهر في تعامل الشخص ......





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