في ذكرى إنقلاب شباط الأسود - جواد وادي

2021/02/07 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_وادي لا نريد من كل العراقيين أن ينسوا أو يتناسوا هذا اليوم الحزين والقاتم في تاريخ العراق وفي حياتهم التي حولها الانقلابيون إلى جحيم وخوف ورعب وقدر لعين خيم عليهم وأحال حياتهم إلى ظلام رهيب وموت كان يزحف إليهم في أية لحظة وحيث يكونون.



مجموعة من المجرمين القتلة الساديين ببغضاء وحقد ما لهما مثيل، منهم الشباب ومنهم الفتية ومنهم الرجال الذين تربوا على قاموس اقتصر عليهم وحدهم دون سواهم من البشر، ولا ندر ......





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