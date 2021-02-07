وزير النفط: أسعار البنزين “ثابتة” بعد رفع سعر بيع الخام إلى المصافي

2021/02/07 | 21:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، الاحد، أن ارتفاع سعر الخام الواصل للمصافي، لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات التي تُسوق إلى المواطنين. وقال وزير النفط في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “رفع اسعار النفط الخام المجهز للمصافي المحلية، جاء بناءً على مقترحات اللجنة المالية النيابية، الذي يهدف إلى …

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