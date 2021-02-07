2021/02/07 | 21:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاحد، تسجيل 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 628550 حالة.وذكرت الوزارة في بيانها اليومي، أنها سجلت 9 حالات وفاة بكورونا في عموم محافظات البلاد ليرتفع إجمالي عدد وفيات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تسجل 9 حالات وفاة و1134 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تسجل 9 حالات وفاة و1134 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).