"مالية" النواب تضيف تخصيص مالي بموازنة 2021 لإعادة تأهيل مداخل بغداد

2021/02/07 | 21:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قررت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، إضافة تخصيص مالي ضمن موازنة عام 2021 لإعادة تأهيل مداخل العاصمة بغداد.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن اللجنة المالية تقرر مضاعفة تخصيصات البترودولار ضمن موازنة 2021 …

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