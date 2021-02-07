مانشستر سيتي يلقن ليفربول درساً ، ويحلق بعيداً في صدارة البريميرليغ

2021/02/07 | 21:52 - المصدر: سفن سكاي

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لقنَ مانشستر سيتي مضيفه ليفربول درساً في كرة القدم بعد الفوز عليه بنتيجة 4-1 في المباراة التي اقيمت على اديم ملعب انفيلد لصالح الجولة 23 من الدوري الانكليزي الممتاز.

وعمق السيتي الفارق بينه وبين غريمه اليونايتد الذي يقبع في وصافة الترتيب الى خمس نقاط بفضل الكاي كوندوكان الذي تمكن من تعويض ركلة الجزاء المهدرة في الشوط الاول بهدفين في النصف الثاني (49) ، (73) ، بينما اخذ رحيم ستيرلينغ و فودين على عاتقهما تسجيل هدفين اخرين، اما هدف ليفربول الوحيد سجله محمد صلاح في الدقيقة (63).

بهذه النتيجة انفرد السيتي في صدارة ترتيب الدوري الانكليزي برصيد 50 نقطة مع وجود مباراة مؤجلة له ، فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 40 في المركز الرابع.

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