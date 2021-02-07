جامعة الام تشيد بجهود قائممقام السليمانية

2021/02/07 | 21:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب الدكتور رضا حسن رئيس جامعة السليمانية يوم الاحد، عن شكره لقائممقام السليمانية آوات محمد، لدعمه المستمر من اجل تطور وازدهار الدراسة الاكاديمية.

وجاء في بيان القائممقامية، تلقى PUKmedia نسخة منه: انها تلقت كتاب شكر باسم جامعة السليمانية" جامعة الام"، لدور قائممقام السليمانية آوات محمد في دعم الجامعة، مشيدة بجهوده في تطوير وتقدم الجامعة.

وكانت جامعة السليمانية قد حصلت قبل ايام، على المرتبة الاولى لجامعات اقليم كوردستان والعراق للسنة الدراسية 2020 ـ 2021.

PUKmedia ترجمة

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