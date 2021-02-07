السليمانية تسجل 19 اصابة جديدة بكورونا

2021/02/07 | 21:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة السليمانية، عن تسجيل 19 اصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت المديرية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة ماضية، لافتة الى تسجيل 19 اصابة جديدة بجميع مستشفيات السليمانية.

واضافت: ان عدد المغادرين بلغ 4 حالات كما تم ادخال حالتين بالفايروس، مشيرة الى ان 5 حالات تحت العناية المركزة.

وكانت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، قد اعلنت في وقت سابق، عن تسجيل 337 حالة تعافي جديدة من كورونا.

PUKmedia عن صحة السليمانية

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