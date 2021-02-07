المسعودي : التغييرات الجوهرية التي تم استحداثها في الموازنة يتطلب اشراك الحكومة فيها

2021/02/07 | 22:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد عضو مجلس النواب رياض المسعودي ان التغييرات الجوهرية التي تم استحداثها في الموازنة تتطلب اشراك الحكومة فيها .وقال في تصريح متلفز :"ان إجراءات اللجنة المالية هي إجراءات منتظمة "، مشيرا الى ان هناك سوء ادارة مالية واضح من قبل الحكومة الحالية والحكومات السابقة .وبين ان ارتفاع اسعار النفط تدريجيا سيمكن الحكومة من سد العجز المالي لافتا الى ان رواتب الموظفين بعيدة عن الاستقطاعات ./انتهى9

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