سعد ناطق يلجأ للانستغرام لطلب الإستغناء

2021/02/07 | 22:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /ناشد سعد ناطق، مدافع الشرطة، إدارة ناديه لمنحه بطاقة الاستغناء والانتقال إلى أهلي جدة السعودي، قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية.وقال ناطق، في رسالة عبر حسابه على "إنستغرام": "كل الحب والتقدير لإدارة الشرطة وجماهير النادي، لكن طلبي ورجائي بمنحي الاستغناء من أجل الانتقال للأهلي السعودي.قدمت كل ما لدي من جهود ومستوى للنادي".وأضاف: "لم أدخر جهدا في سبيل تحقيق النتائج المميزة للفريق في الدوري أو المشاركات الخارجية، لكن هذا مستقبلي وكلي أمل ورجاء أن إدارة الشرطة لن تقف عائقا أمام طموحي بخوض تجربة في أفضل دوري بآسيا".وقال: "منذ عدة أيام وأنا أمر بوضع نفسي صعب، وهذا سيؤثر على أدائي، أطلب منحي الاستغناء ولن أنسى هذا الموقف لإدارة الشرطة وجمهوره".وتابع: "لم تتبق سوى ساعات على إغلاق فترة الانتقالات بالدوري السعودي، وإدارة الأهلي ما زالت تنتظر الرد النهائي لحسم التعاقد./انتهى

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